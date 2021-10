Sabato e domenica i ciclamini per sostenere la Misericordia

ACQUI TERME - La pandemia ha evidenziato (laddove ce ne fosse bisogno) l’importanza delle associazioni di pubblica assistenza. Nell’Acquese, punto di riferimento imprescindibile, c’è la Confraternita di Misericordia Acqui Terme ODV che offre alla comunità numerosi servizi, oltre al più noto soccorso 118, grazie alla disponibilità instancabile dei suoi volontari. Il resto, mezzi, benzina e materiale, ovviamente ha un costo e l’associazione ha organizzato per raccogliere fondi una vendita benefica.

Sabato 23 e domenica 24, sin dal mattino, in centro ci sarà uno spot della onlus che metterà in vendita alcune piante di ciclamino. «Il ricavato sarà devoluto per l’allestimento di una macchina e l’acquisto di una sedia per disabili», informano.