Confcommercio Acqui: i prossimi eventi in vista del Natale

ACQUI TERME - Dopo una fervida stagione estiva, la Confcommercio di Acqui Terme è al lavoro per la creazione di appuntamenti per animare la città bollente anche nella stagione autunno/inverno. «Ci sono in programma raduni di autovetture, eventi sportivi e ludici, premi culturali e poi la presentazione all’Amministrazione Comunale di un progetto per un grande Natale – spiega la presidente acquese Sabrina Cerutti - L’idea è di dare supporto al commercio locale svolgendo un ruolo attrattivo per i visitatori che diventano clienti. Ci auguriamo che per il Natale si trovino le giuste convergenze con l’Amministrazione comunale perché è un periodo cruciale per il nostro settore e poi auspichiamo davvero che il costituendo Distretto Urbano del Commercio possa entrare nell’operatività piena ed essere uno strumento non solo per, ma dei commercianti».

In verità gli eventi della stagione estiva targati Confcommercio hanno riscontrato un notevole successo contribuendo alla ripartenza. «Una fase che tutto il comparto del commercio e del turismo aspettava con ansia e che ha visto nella valorizzazione delle eccellenze locali una delle azioni di punta - continua l’intervistata - Siamo quotidianamente al fianco delle attività del territorio sostenendo e supportando tutte le iniziative di qualità. Da mesi siamo al lavoro per un ancor più grande Natale».

Al centro della pianificazione natalizia della ‘Conf’ un progetto dedicato all’allestimento coordinato di vie e piazze oltre a numerosi eventi di animazione e intrattenimento musicale presentato all’Amministrazione comunale. «L’iniziativa, se approvata, potrà rappresentare un vero elemento di rilancio, cooperazione e migliore gestione delle risorse – conclude Sabrina Cerutti - Al Natale 2020 hanno aderito più di 100 attività. Quest’anno, oltre agli allestimenti natalizi, vorremmo regalare alla città animazione e musica. Un nuovo passo per un’attrattiva sempre più partecipata ed inclusiva».