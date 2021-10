Restyling di piazza Italia: raccolta firme per salvare gli ulivi?

ACQUI TERME - Il restyling di corso Viganò obiettivamente ha dato un’altra immagine all’area della Fontana delle Ninfee. Pare che gli acquesi abbiano riscoperto il piacere di sedersi a chiacchierare cullati dal rumore dell’acqua che scorre. Le opere coinvolgeranno anche piazza Italia e l’ex fontana, posizionata al centro, già trasformata in una mega fioriera che oggi ospita due ulivi. Le piante sono però pronte a sloggiare perché il Comune le ha messe in vendita al prezzo di 1.200 euro. Pare che un gruppo di cittadini si stia mobilitando con la raccolta di firme per salvarli da un destino privato ed eventualmente collocarli altrove nel reticolato urbano.