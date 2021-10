Acquese, la situazione resta buona: meno di una ventina i contagi

ACQUI TERME - La situazione contagi nell'Acquese sembra ormai essersi stabilizzata su livelli decisamente contenuti. In tutto il territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Cassinelle, Carpeneto, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) sarebbero meno di una ventina i casi accertati di positività al test Covid.

Ad Acqui Terme, in base ai dati forniti dall'Unità di crisi alle 18.30 di ieri, lunedì 18, al momento si conterebbero 7 contagi tra i domiciliati. Rivalta Bormida, attualmente, è il secondo comune dell'Acquese con il più alto numero di positività, che comunque rimangono circoscritte a sole 3 unità. A Prasco e Strevi 2 contagi, un solo caso a Cassine, Castelnuovo Bormida, Gamalero e Visone. Tutti i paesi a sud di Acqui Terme (Bistagno e Terzo compresi) ormai da qualche settimana sono "Covid free". Stesso discorso per l'ospedale "Galliano", che da circa un mese non ospita pazienti positivi al test.