Luese Cristo e Novese, pari nel posticipo. Tutti i risultati

Luese Cristo-Novese a reti bianche. Il posticipo di CentoGrigio finisce 0-0, con le formazioni di Adamo e di Greco che dividono la posta al termine di una gara combattuta. Le occasioni migliori concentrate nella seconda parte di gara.

In Promozione, terminano in parità anche gli altri due derby: Valenzana Mado-Pastor Stay e Arquatese-Asca si concludono infatti sull'1-1, ma il segno 'x' riguarda anche l'Ovadese, che deve accontentarsi di un punto sul terreno del Mirafiori.

Invece è estremamente pesante l'affermazione dell'Acqui, che nel campionato di Eccellenza passa 3-2 in casa del Cbs, rilanciando le proprie ambizioni. Decidono Cirio, il solito Guazzo e Carrese, per mister Arturo Merlo si tratta di un autentico tabù sfatato.

Per quanto riguarda la serie D, invece, stenta ancora il Casale di Sesia, bloccato sul pari a Caronno: anzi, sono proprio i padroni di casa ad andare più vicini alla vittoria, perché Silvestri realizza il definitivo 1-1 a tempo praticamente scaduto. Le possibilità di risalita non mancano di certo, ma è evidente che il Casale è chiamato a cambiare marcia.

Prima Categoria: Felizzano chiama e Fulvius risponde, anche se al comando (a punteggio pieno) resta sempre lo Spartak San Damiano. Bene il Cassano, male l'Aurora Canottieri. In Seconda perde punti il Frugarolo e così Atletico Acqui ringrazia, allungando in testa, mentre la Boschese regola Casalnoceto e il Sale piega Europa Bevingros.

Chiusura dedicata alla Terza: settebello Boys Calcio, larga affermazione per il Fortuna Melior, 2-2 tra Vignolese e Tiger Novi