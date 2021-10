‘Saracco chi?’: i ragazzi della Media raccontano l'illustre bistagnese

BISTAGNO - E’ stato pubblicato nei giorni scorsi su Youtube ‘Saracco il Bistagnese’, un video divulgativo su Giuseppe Saracco prodotto dal Comune di Bistagno e dalla Fondazione Matrice in occasione dei duecento anni dalla sua nascita dell’illustre cittadino.

La regia del docu-film di 12 minuti è stata affidata a Liana Pastorin (direttore della fotografia Marc Sirito Virtus), protagonisti dell’indagine ‘Saracco chi?’ gli studenti delle sei classi della scuola Media locale a lui intitolata. Tanti e incantevoli gli scorci del paese proposti nella prospettiva suggestiva delle riprese con drone, interessanti i contributi nozionistici forniti da Elisa Camera e Giandomenico Bocchiotti e in maniera semplice dagli scolari. Piccoli cammeo divulgativi assegnati anche a paesani che si possono incontrare passeggiando per il centro.

I ragazzi hanno anche recitato, vestendo i panni di Saracco politico dalle cariche importanti e di uomo raccontato nei rapporti con Giulio Monteverde, Bartolomeo Monti, padre di Augusto, sindaco di Ponti e suo nemico giurato, con la moglie Virginia ed alcuni componenti della sua famiglia, con Quintino Sella, scienziato, politico e Ministro delle finanze del Regno d'Italia. Un’opera piacevole, interessante che raccontando un illustre concittadino disegnando al contempo un’interessante cartolina del paese bistagnese.