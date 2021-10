Previsioni ok, confermato il Giro dei due Bricchi

BISTAGNO - Rinviato domenica 3 ottobre a causa del maltempo che il giorno successivo ha flagellato la provincia (Acquese e Ovadese in particolare), viste le previsioni favorevoli il Giro dei due Bricchi - che prevede percorsi a piedi e in bici lungo il sentiero 500 - è confermato per domenica 17.

"Per ora le previsioni meteo sono buone - comunicano dal Comune - dunque l'evento è confermato. In caso di previsioni incerte, noi saremo in piazza Monteverde per le iscrizioni a partire dalle 7,45 circa. La manifestazione sarà annullata o rinviata solo in caso di previsioni meteo palesemente avverse. Daremo un ulteriore aggiornamento sabato pomeriggio".

Partenza prevista per le 9 da piazza Monteverde. Le iscrizioni sono a offerta in favore di World Friends (sostegno dei progetti sanitari ed educativi nelle baraccopoli di Nairobi) e della Pro Loco per le spese di manutenzione del sentiero 500.

Per info: Roberto 331 3787299; Valter 348 6715788.