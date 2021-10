Melazzo, il Comune mette in guardia contro le truffe

MELAZZO - Gli anziani, purtroppo, sono spesso le vittime privilegiate di ladri senza scrupoli che fingendosi messi comunali, forze dell’ordine o dipendenti di società di servizi, con una scusa accedono in casa e predano gli averi degli inquilini. Qualche avvistamento sospetto ha allertato la comunità melazzese ed il sindaco Pagliano ha emesso un avviso pubblico: «Nessuno è autorizzato ad entrare nelle vostre case e nessuno viene inviato dal Comune o da altri enti – ha allertato –non fate enrtare nessuno nelle vostre abitazioni ed avvisate immediatamente le forze dell’ordine telefonando al 112 se si sospetta un tentativo di truffa. Chiedo la collaborazione di tutti per proteggere le fasce di popolazione più a rischio e ricordate ad anziani, persone sole o in condizioni di fragilità di prestare massima attenzione».