Lions Acqui Terme Host: il tricolore alla scuola "Quattro Valli"

MONASTERO BORMIDA - Venerdì scorso all’Istituto Comprensivo delle Quattro Valli di Monastero Bormida, una delegazione del Lions Club Acqui Terme Host ha consegnato il Tricolore italiano ad un gruppo di giovani studenti delle scuole elementari e medie del paese. Negli ultimi anni il club acquese più volte si è fatto promotore del service della bandiera, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’unità nazionale, simbolicamente rappresentato dal Tricolore e cristallizzato nella Costituzione italiana.

"Un clima di festa per i colori nazionali"

«Ogni anno la consegna delle bandiere nelle scuole è un’esperienza unica – ha commentato il presidente dei leoni acquesi Danilo Rapetti – la risposta degli studenti e degli insegnanti è sempre più entusiasmante; mai come questa volta, infatti, si è vissuto un clima di vera festa per i nostri colori nazionali». L’iniziativa ha trovato i favori della dirigente scolastica Isabella Cairo che ha speso parole di ringraziamento per i soci del Lions Club Acqui Terme Host. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore Dino Stanga in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’arma dei Carabinieri con il maresciallo Cergol ed i volontari della Croce Rossa, degli Alpini e della Protezione Civile.

Il canto dell’inno nazionale, lo sventolio del tricolore e la lettura di alcuni articoli della Costituzione hanno simbolicamente chiuso l’evento che ha impegnato, in particolare, i soci Elisabetta Francone e Antonio Ravera del Lions club acquese.