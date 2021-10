Vincitore per due voti, Gallo promette di non deludere

MERANA - In campagna elettorale non ha voluto che venisse pubblicata la sua intervista né la sua foto. Il confronto con Claudio Isola e la sua lista è stato possibile solo attraverso i programmi elettorali diffusi pubblicamente.

Oggi, all'esito delle elezioni amministrative che hanno visto Angelo Gallo spodestare il sindaco uscente per due voti, il nuovo primo cittadino decide di far sentire la propria voce inviandoci un comunicato: «Gallo Angelo, a nome suo e della sua lista, vuole ringraziare pubblicamente tutta la cittadinanza di Merana che l’ha sostenuto e gli ha dato fiducia. Faremo di tutto per non deludere le aspettative, ci impegneremo a continuare e far progredire le iniziative di pubblico interesse».