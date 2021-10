Ora anche il Comune di Cassine è su WhatsApp

CASSINE - Cassine sbarca su WhatsApp. Come già altri enti locali del territorio, anche l'amministrazione del secondo comune più popolato dell'Acquese ha attivato il nuovo servizio di messaggistica rivolto alla cittadinanza. Per ricevere info e aggiornamenti sulle alle attività del Municipio, provvedimenti vari o su eventuali allerte meteorologiche da oggi basterà salvare sul cellulare il numero 366 6503343 e inviare il proprio nome e cognome. Fresco esempio degli ultimi giorni, nella serata di lunedì 4 in occasione della chiusura delle scuole per allerta rossa è stato inoltrato un messaggio di avviso a coloro che hanno già avuto modo di attivare servizio già attivo.