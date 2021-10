Acqua torbida dai rubinetti: "Causa l'ondata di maltempo"

ACQUI TERME - Le piogge torrenziali di lunedì 4 stanno avendo effetti "a posteriori" anche sugli acquedotti comunali. In alcuni paesi dell'Acquese e in particolare in quelli a ridosso dell'Ovadese, l'acqua che scende dai rubinetti sta risultando particolarmente torbida. Amag Reti Idriche qualche ora fa ha diramato un comunicato che riguarda i Comuni di Cassinelle e Molare: "A causa dell'eccezionale ondata di maltempo - fanno sapere dall'azienda - si potrebbero verificare fenomeni di torbidità dell'acqua erogata. Ci scusiamo per il disagio. Per eventuali informazioni contattare il numero 0144 58343".