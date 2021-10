Rete idrica: via ai lavori in viale Einaudi

ACQUI TERME - Un appalto di quasi 200 mila euro per la sostituzione di reti e prese d’acqua in viale Luigi Einaudi e lungo la SP 456 ad Acqui Terme. È solo uno degli interventi che Amag Reti Idriche sta realizzando sulla rete di oltre 1600 Km che collega Alessandrino, Acquese e Langa Astigiana.

"I lavori - comunica l'azienda - verranno realizzati dalla ditta appaltatrice con il minor impatto possibile sulla viabilità, ma Amag Reti Idriche si scusa in anticipo con i cittadini per eventuali piccoli disagi temporanei, finalizzati a rendere sempre più alta la qualità del servizio idrico integrato, e a mettere a disposizione dell’utenza infrastrutture moderne e innovative".

La consegna dei lavori è prevista entro il 26 gennaio 2022.