Erro sul livello di guardia: nel Savonese è già esondato

ACQUI TERME - In alta Valle Bormida la situazione è già critica: a Pontinvrea e in altre zone del Savonese da alcune ore si segnalano allagamenti in paese e il torrente Erro, che bagna il piccolo comune ligure, è esondato. La Protezione Civile di Alessandria sta monitorando il corso fino alla confluenza nel Bormida: a breve è prevista la piena dell'Erro anche nelle zone dell'Acquese. Il Comune di Melazzo raccomanda ai propri residenti la massima prudenza e di non avvicinarsi alle sponde del torrente. Ovviamente tutti i guadi che attraversano il fiume sono chiusi.