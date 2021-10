Hub, cambiano ore e giorni in tutta la provincia

ALESSANDRIA - Da oggi, venerdì 1° ottobre, cambiano gli orari dei centri vaccinali della provincia, che tornano ad essere attivi dalle 8 alle 15.

Fino a fine mese sarà possibile vaccinarsi con la modalità di accesso diretto, quindi senza prenotazione, presentandosi direttamente presso uno dei vari hub: in particolare, le strutture gestite dall’Asl effettuano somministrazioni ad accesso diretto dalle 9 e alle 12 in tutte le giornate di apertura, calendarizzate per ora solo fino alla metà di ottobre.

E che, nello specifico, saranno l’1, 2, 4, 5, 7, 8 e 14 ottobre per l’ex caserma “Valfrè” di Alessandria (via Montebello della Battaglia); il 4 e 12 ottobre per il centro vaccinale di Valenza (via Camurati 41); l’1, 2, 4, 5, 8 e 11 ottobre per il PalaFiere “Coppo” di Casale Monferrato (via Padre Pio 30); l’1, 4, 5, 7 e 12 ottobre per il Centro fieristico “Dolci Terre” di Novi Ligure (viale dei Campionissimi); il 4, 6, 9 e 13 ottobre per la Sala “Monsignor Remotti” di Tortona (via Milazzo 1, ex caserma “Passalacqua”); l’1, 2, 4, 8, 11 e 12 ottobre per il Movicentro di Acqui Terme (via Alessandria 1); l’1, 5, 11 e 14 ottobre per lo Story Park di Ovada (via Novi); l’1, 4, 6, 8, 11 e 13 ottobre per la sede di Castellazzo Soccorso a Castellazzo Bormida (via Caselli 69).



In 5.600 per le ‘terze’



Nel frattempo, da lunedì 20 settembre sono iniziate le somministrazioni di dosi aggiuntive per i soggetti estremamente vulnerabili, che saranno completate entro le prime due settimane di ottobre. Questi pazienti (circa 5.600 nella provincia di Alessandria) sono individuati sulla base delle indicazioni ministeriali e vengono contattati direttamente dagli operatori Asl Al: info al riguardo contattando il proprio medico di base, scrivendo una mail all’indirizzo urp@aslal.it o chiamando il numero verde regionale Covid 800 957795.



Una data importante



Infine, una data importante da segnare sul calendario: martedì 28 settembre, infatti, è stata superata la percentuale dell’80% della popolazione vaccinabile a cui è stata effettuata la prima dose. Sono 591.841 le vaccinazioni fatte dai team dell’Asl Alessandria dall’inizio della campagna: per la precisione, 316.661 prime dosi e 274.571 seconde. Le prime sono pari all’80,8% della popolazione vaccinabile assistita da Asl Al, mentre e la cifra delle seconde rappresenta il 70% della popolazione vaccinabile.