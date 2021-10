Domenica c'è il 12esimo "Giro dei due bricchi"

BISTAGNO - Ultimi preparativi per la 12esima edizione del Giro dei due bricchi, l’evento sportivo organizzato da Comune e Pro loco di Bistagno. Appuntamento domenica 3 alle 8.15 in piazza Monteverde per il disbrigo delle pratiche di iscrizione e poi via sulle splendide colline del circondario lungo il sentiero Cai numero 500. Tra boschi e vigneti i camminatori percorreranno circa 15 km con 600 metri di dislivello, gli amanti della mountain bike 27 km con 800 più. Previsti punti di ristoro lungo il percorso. L’iscrizione è ad offerta. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza all’associazione World Friend ed a sostegno delle attività della Pro loco bistagnese. Info: 331.3787299