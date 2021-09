Acqui-Genova: domenica con i bus tra Campo e Brignole

OVADA - Sarà una domenica (3 ottobre) piuttosto complicata per tutti coloro che sceglieranno il treno come mezzo di trasporto per raggiungere il capoluogo ligure. Dopo un agosto davvero rovente sul fronte della viabilità, infatti, Trenitalia ha annunciato il varo di un servizio sostitutivo di bus sull'Acqui-Genova, tra le stazioni di Campo Ligure e il capolinea di Brignole.

Le modalità saranno del tutto simili a quelle già adottate fino a qualche settimana fa. Gli orari dei bus potranno variare in base alle condizioni dell’A26. Il tratto tra Acqui Terme e la Valle Stura sarà coperto in modo canonico.