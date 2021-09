Ultimi giorni per richiedere i contributi comunali

ACQUI TERME - Ultimi giorni per richiedere i contributi di sostegno alle famiglie meno abbienti in difficoltà, causa pandemia, col pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali arretrate fino a giugno 2021.

«L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova le nostre famiglie – spiega il sindaco, Lorenzo Lucchini –. Insieme alle diverse misure economiche promosse in questi mesi, vogliamo sostenere con alcuni aiuti economici il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali per tutti i soggetti che presentano fragilità sociali».

In alternativa, i contributi possono essere anche richiesti per un sostegno al pagamento della Tari domestica arretrata fino al 2018.

Requisiti: le persone interessate devono avere almeno un anno di residenza nel comune acquese, in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato da almeno un anno, ISEE inferiore o uguale a 9.500 euro o compresa tra i 9.501 e i 13.500 euro con una riduzione del reddito familiare rispetto al 2019 del 30%. Per essere ammessi al contributo i richiedenti devono essere morosi di almeno tre mensilità relative al canone di locazione o spese di amministrazione oppure di una o più rate relative alla Tari domestica fino al 2018.

Le domande potranno essere presentate entro il 5 ottobre e dovranno essere inoltrate presso lo sportello dell’Ufficio Politiche Sociali in via Maggiorino Ferraris 3, previo appuntamento, via mail all’indirizzo assistenza@comuneacqui.com oppure via PEC all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it.