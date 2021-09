La Croce Rossa presenta il nuovo corso volontari

ACQUI TERME - L’esperienza pandemica (ce ne fosse ancora bisogno) ha evidenziato l’importante servizio che le associazioni di pubblica assistenza forniscono alla comunità. Tutte le Croci ‘colorate’ e Misericordie operative sul territorio fondano la loro attività sullo slancio altruista dei tanti volontari coinvolti. La Croce Rossa di Acqui Terme non è da meno e quindi investe molte energie nella ricerca di nuovi associati. Stasera, alle 21, nella sede di via Trucco, organizzerà un incontro divulgativo volto alla presentazione del Corso per Volontari prossimo allo ‘start’. «Vogliamo far conoscere agli interessati tutte le attività che i volontari Cri possono svolgere oltre al soccorso» spiegano gli organizzatori. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione al sito www.gaia.cri.it