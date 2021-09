Tutto pronto per la Stran’Acqui: sabato in piazza Ferraris

ACQUI TERME - Ultimi preparativi per la Stran’Acqui, la corsa di beneficenza organizzata nella città bollente. L’appuntamento con la gara ‘curiosa’ (1,5 km per i bimbi, 5 km per gli adulti) sarà sabato 25, alle 16, in piazza Ferraris.

«Si potrà dare libero sfogo all’estro e alla voglia di mettersi in gioco con costumi, magliette colorate, acconciature strane, gruppi a tema o con il proprio animale – spiegano gli organizzatori – tutto nel rispetto dei protocolli anti-contagio».

L’evento è in realtà un’occasione di festa perché nella grande piazza troveranno posto diversi stand di street-food e lo spazio con l’animazione per bambini e baby dance. Il ricavato sarà devoluto alla Soms di Jona Ottolenghi per il recupero della sala ‘Olimpia’. Info: 0144.770272