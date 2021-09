Acqui e Castellazzo restano al palo

ALESSANDRIA - Zero punti nel turno infrasettimanale di Eccellenza per Acqui e Castellazzo, nonostante il fattore campo a favore.

Acqui rimedia un ko secco dall'Albese che, dopo una partenza rallentata, trova il passo da formazione ambiziosa quale è. Sblocca Pasqualone dal dischetto, in avvio di ripresa i termali ci provano con Carrese, Innocenti e Cirio, che ha l'opportunità più nitida per pareggiare. Nemmeno un minuto e gli ospiti raddoppiano, ancora con Pasqualone, sfruttando una incertezza dei padroni di casa. Al 31' l'Albese chiude i conti, l'Acqui cala, dopo un discreto primo tempo, e protesta per un paio di episodi dubbi, nei quali manca il penalty.

Beffa nel finale

Brucia perdere quando ormai il pareggio è quasi in cassaforte. Al Castellazzo non riesce di ottenere il secondo pareggio consecutivo nel doppio confronto con le annunciate big del girone B di Eccellenza. A due minuti dalla fine, sul sintetico di CentoGrigio, il Pinerolo trova la rete da tre punti, con Bosco, e poi la difende, con un po' di malizia.

Tanto rammarico nel clan biancoverde, per una prestazione che avrebbe legittimato almeno un punto, con due opportunità, una per tempo, con Liguoro su calcio piazzato e con M'Hamsi e con un buon Castellazzo nel primo tempo. "suntuoso" come lo definisce l'allenatore Fabio Nobili

ECCELLENZA RISULTATI 3A GIORNATA