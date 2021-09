All'ex Kaimano un corso per cogliere le opportunità dei fondi europei

ACQUI TERME - Venerdì 24 e sabato 25 la sala Ex Kaimano di Acqui ospiterà il corso di formazione sui fondi europei, organizzato dalla europarlamentare Tiziana Beghin. L’iniziativa dal titolo “L’Europa scende in campo” fornirà alle associazioni sportive e culturali le nozioni base per avvicinarsi ai bandi europei e intercettare fondi per le proprie attività. E’ gratuito e suddiviso in due giornate durante le quali i partecipanti impareranno a monitorare i bandi pubblicati dalla Commissione Europea e a comprendere le differenze tra fondi diretti e indiretti oltre che avvicinarsi al settore dell’europrogettazione».

«È una grande opportunità – ha commentato il sindaco Lorenzo Lucchini – per tutte le associazioni sportive e culturali che vogliono approfondire le tematiche della progettualità europea. L’idea di sviluppare questo corso è nata durante le AcquiLimpiadi. Voglio ringraziare la consigliera comunale Adriana Falcone, che è stata indispensabile per portare questa occasione ad Acqui Terme, e l’onorevole Tiziana Beghin, che realizzerà questo importante appuntamento e ci permetterà di avvicinare l’Europa alla nostra comunità».

«È un vero piacere potere dare seguito a una manifestazione meravigliosa come AcquiLimpiadi con questo workshop che aiuterà le associazioni sportive e culturali dell’acquese ad ampliare i propri progetti – spiega l’europarlamentare, Tiziana Beghin –. L’Unione Europea mette infatti a disposizione innumerevoli opportunità che, tuttavia, richiedono un’approfondita conoscenza della materia. Con questo corso avvicineremo le realtà locali al mondo della progettualità europea».

Il corso si svolgerà venerdì 24 settembre dalle 9 alle 17.30 e sabato 25 dalle 9 alle 17. Info: 0144.770293.