"Festa d'Estate": dalle 18 vetrina per le eccellenze del Monferrato

ACQUI TERME - Un evento promozionale dove le aziende agricole del territorio potranno mettere in vetrina i propri prodotti. Oggi, sabato 18 a partire dalle 18 all'Hotel Valentino di Acqui Terme (passeggiata Fontefredda) avrà luogo la prima edizione della "Festa d'estate", organizzata da Cia Alessandria in collaborazione con il Comune di Acqui Terme. Nel corso dell'evento sarà possibile degustare le eccellenze enogastronomiche dell'Acquese, del Casalese e dell'Ovadese proposte dalle aziende associate alla Cia comprese nell'area geografica della nuova "Strada del Vino del Gran Monferrato".

Previsto un momento di confronto e discussione che vedrà coinvolti l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, l’onorevole Riccardo Molinari, i sindaci dei Comuni di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada, Carlo Ricagni della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio insieme ai presidenti Cia delle zone di Acqui Terme, Casale Monferrato, Ovada, e il presidente di Cia Piemonte Gabriele Carenini.