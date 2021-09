Tutto pronto per il primo 'Vesparaduno' acquese

ACQUI TERME - Tutto pronto per il primo 'Vesparaduno' di Acqui Terme. Domenica 19 ritrovo alle 9 in piazza Bollente, motori rombanti (si fa per dire) di più di 200 partecipanti iscritti a 20 club provenienti da tutta la penisola. L'evento, organizzato dal Vespa club locale insieme al Lions club Acqui e Colline acquesi, persegue anche un fine munifico: l'acquisto di un defibrillatore utile ad incrementare l'offerta di 'Acqui città cardio-protetta'.

Il programma riservato ai visitatori su due ruote prevede un giro panoramico per le colline del circondario con soste e degustazioni offerte dai produttori enogastronomici del territorio. Grazie alla disponibilità degli Alpini acquesi, il tradizionale pranzo corale sarà servito "en plein air" all'ombra degli archi romani. Si spera nella clemenza del tempo. Info: 330.470002