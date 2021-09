Lega: "Merito nostro l’incontro con l’Assessore Icardi"

ACQUI TERME - L’incontro con l’Assessore regionale Luigi Icardi sul futuro del distretto sanitario Asl Acqui-Ovada è stato un successo. Amministratori e addetti ai lavori sono rimasti soddisfatti delle prospettive future per sia per i presidi ospedalieri, sia per l’assistenza territoriale. «Merito della Lega di Acqui Terme che, al di là delle bandiere, si è messa a disposizione del territorio organizzando l’incontro» tiene a precisare il segretario cittadino Marco Cerini. Fresca nella memoria la seduta del Consiglio comunale durante il quale il salviniano aveva chiesto le dimissioni del sindaco Lorenzo Lucchini proprio perché, in tema sanitario, aveva attribuito alla sua amministrazione meriti sull’evoluzione sanitaria frutto, invece del lavoro di altri. «Un’opera che ha visto in campo l’Assessore Marco Protopapa, il direttore generale Luigi Vercellino e ha potuto godere della disponibilità dell’Assessore Icardi – continua Cerini – Senza di noi non ci sarebbero stati né incontri né sviluppo».