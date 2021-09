Referendum eutanasia legale: anche Lucchini tra i firmatari

ACQUI TERME - A livello nazionale manca davvero poco per tagliare il traguardo del milione di firme a sostegno della proposta di referendum sull'eutanasia legale. Come in altre città della provincia anche ad Acqui Terme nelle ultime settimane erano presenti i banchetti dei comitati promotori per la raccolta di nuove adesioni. Sabato 11 in corso Italia nei pressi della Salita della Schiavia è stato allestito un tavolo informativo e di raccolta firme: 86 le persone che hanno aggiunto il proprio nominativo ai circa 900mila già registrati in tutto il Paese: "Hanno firmato anche tanti giovani. Un grazie a tutti quelli che stanno sostenendo questa causa e agli amici di Acqui Terme, sempre in prima linea", queste le parole di Sonia Fogagnolo, referente territoriale del comitato insieme dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune Mauro Ghione e a Pier Paolo Cannito.

Di passaggio in corso Italia e tra i firmatari della proposta di referendum anche il sindaco Lorenzo Lucchini.