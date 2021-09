Anziano scomparso a Carrosio: lo si cerca da ieri

CARROSIO - AGGIORNAMENTO ORE 11 - In zona c'è anche un elicottero che sta sorvolando la zona. L'ultimo avvistamento dell'uomo sarebbe avvenuto in area pineta, dove pare l'anziano si prendesse cura di alcuni gatti.

(Ph. Fiori)

Proseguono da sabato sera (sono state solamente interrotte alle 3 di notte per poi riprendere in prima mattinata) nel territorio di Carrosio le ricerche di una persona scomparsa, si tratta del 79 enne Angelo Casarini, nato a Gambara ma residente in paese.

L'uomo, ex finanziere in pensione, è affetto da demenza senile e manca da casa dalle 18.30 di ieri.

(Ph. Fiori)

I vicini sono stati tra gli ultimi ad averlo visto uscire dalla propria abitazione; era vestito di beige con camicia, pantaloni, maglione e giubbotto, aveva una busta rossa al braccio. In campo da ore sono impegnati Croce Rossa, Aib, Soccorso Alpino e i volontari del paese con il sindaco Valerio Cassano, la Protezione Civile di Gavi, Arquata Scrivia, Bosio e Serravalle, coordinati dai Vigili del Fuoco.

Articolo in aggiornamento