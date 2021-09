Incidente alla periferia di Acqui: coinvolto motociclista

ACQUI TERME - Poco dopo mezzogiorno sulla Sp30, appena fuori da Acqui Terme dopo la rotonda del centro commerciale La Torre, una motocicletta Suzuki è stata coinvolta in un incidente la cui dinamica è al vaglio delle autorità.

Sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Acqui e l'ambulanza 118 della Croce bianca. Il motociclista, in condizioni gravi, è stato portato all'ospedale Galliano. In tilt la circolazione lungo l'arteria diretta al mare e le vie circostanti di comunicazione con corso Divisione.