"L'acqua continua a scorrere in strada: riparate il guasto!"

PONZONE - "Sono almeno cinque mesi che è in atto una perdita idrica nel Villaggio Bric Berton nei pressi del civico 231, Comune di Ponzone. Malgrado le segnalazioni ad Amag e i ripetuti sopralluoghi del Pronto Intervento ad oggi nessuna riparazione è stata effettuata": la segnalazione arriva da una nostra lettrice, stanca del perdurare di un guasto oramai costante che procura disagio agli abitanti della frazione ponzonese. Segnalazione inviata nella giornata di ieri anche all'Ato6 di Alessandria e al Comune di Ponzone.

"L'acqua continua a scorrere in strada con buona pace di Amag, la stessa che sulle bollette si fregia pure di suggerire comportamenti per il corretto utilizzo e il risparmio della risorsa "acqua". Voglio ancora segnalare come da diversi anni l'Amag giochi sul fatto che le nostre abitazioni non insistano su strada comunale bensì su strada vicinale per richiedere un nostro contributo economico se non addirittura la riparazione a nostre spese dei guasti alla rete. Ricordo - sottolinea la lettrice - che la rete a servizio delle nostre abitazioni era in essere quando il servizio era in capo al Comune di Ponzone e come tale deve continuare ad essere gestita da Amag in virtù degli obblighi previsti dal contratto di servizio stipulato con il vostro ente. Tali obblighi, peraltro retribuiti dalla tariffa d'Ambito, prevedono anche la corretta manutenzione e ove necessario, previo inserimento nel Piano d'Ambito, anche gli investimenti necessari al rinnovamento della rete, qualora la stessa non sia più confacente all'utilizzo come nel caso in oggetto". La speranza dei residenti è che chi di dovere intervenga quanto prima. Ma c'è anche un'altra questione in sospeso da tempo in quel di Ponzone: "Sempre in tema "acqua" vorrei conoscere i reali motivi per i quali i lavori per la costruzione di un secondo invaso al Passo del Bric Berton sono fermi da oltre un anno, lo stesso tempo previsto per il loro completamento.