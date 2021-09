Al castello di Visone si parla di romanzi e antiche civiltà

VISONE - Una giornata all'insegna della cultura e alle antiche civiltà del sud America. Il calendario di appuntamenti di Visone in Festa proseguirà sabato 4 con due incontri a distanza di poche ore: alle 17 in piazzale Belvedere ai piedi della Torre i professori Carlo Prosperi e Carlo Sburlati insieme all'autrice Donatella Mascia presenteranno il romanzo "Una Giulietta rossa". Introdurrà l'evento il sindaco Manuela Delorenzi.

Alle 21, invece, sempre in piazzale Belvedere serata dedicata alle civiltà Andine, alla loro terra, le loro antiche usanze e allo spirito incaico con la partecipazione di Edgar Roca, esperta guida Andina.

Prenotazioni occorre chiamare il numero 0144/396129 /info@prolocovisone.it. Necessario il Green Pass.