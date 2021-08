Settembre Spignese: dal 4 al 12 musica, cultura e buon gusto

SPIGNO MONFERRATO - Tutto pronto per il Settembre Spignese, la rassegna di fine estate organizzata da Comune e Pro loco di Spigno Monferrato. Dal 4 al 12 settembre nel reticolato del paese monferrino andranno in scena diversi appuntamenti di interesse; ce n’è per tutti i gusti, dagli incontri culturali, alle serate in musica, alle cene luculliane.

Il programma

Tutto avrà inizio sabato 4, dalle 17, quando verrà presentato il libro ‘Pellegrini e pellegrinaggi’ dello storico Carmelo Prestipino. A seguire una cena ammannita dai cuochi della Pro loco con l’intrattenimento di Sonia De Castelli e Loris Gallo. Domenica 5 spazio all’arte con l’inaugurazione, a partire dalle 11, delle mostre di Nevio Visconti, Alessandra Caligaris e Serena Marchisio. Alle 14.30 avrà invece inizio il torneo di Scala 40, mentre nel parco comunale sarà offerta animazione per i più piccoli; alle 17 la presentazione del libro di Nevio Viscontri ‘La croce angelica’.

Mercoledì 8, alle 10.15, dopo la celebrazione nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, Antonio Visconti, scrittore nonché sindaco del paese, parlerà de ‘1874, inaugurazione della linea Val Bormida. La stazione di Spigno M.to lungo una ferrovia che ha segnato un’epoca’ epitome degli studi di ricerca storica effettuati sulla strada ferrata locale, tra l’altro oggetto di alcune pubblicazioni giornalistiche. Alle 21, nella chiesa locale, si terrà il concerto della soprano Megumi Akanuma e del maestro Benedetto Spingardi Merialdi che per l’occasione suonerà lo storico organo spignese Agati-Collino del 1879.

Sabato 11, alle 21, tutti in pista (in piazza) con la disco anni 80/90 con Neliveba e Winson Project e domenica 12, apertura delle iscrizioni alle 7.30, partirà l’ottavo trekking spignese e giro del Borgo di Rocchetta.

Gli eventi saranno accessibili secondo le recenti disposizioni sul Green-pass. Info: 349.1923100.