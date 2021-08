Acqui Jazz: una serata nel ricordo di Francesco Telese

ACQUI TERME - Ancora un appuntamento musicale per la città bollente. Giovedì 2 settembre, alle 21, nel chiostro della chiesa di San Francesco andrà in scena "Acqui in Jazz", una kermesse in ricordo dell’artista Francesco Telese. Sul palcoscenico nostrano Giampaolo Casati alla tromba, Dino Cerruti al contrabbasso, Manuel Concilio alla batteria, Mattia Niniano al pianoforte, Giovanni Panato alla chitarra. Voci, Vanessa Giribaldi, Giulia Kashari, Sara Sorato e Leila Usberti. Special guest Paolo Bonfanti. Ingresso gratuito. Si accede secondo le recenti disposizioni anti-contagio. Info: 346.3859735