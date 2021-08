Piano asfalti a Bistagno: 120mila euro di interventi

BISTAGNO - L'annuncio lo da il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra: «Entro fine settimana finiremo i sopralluoghi per il "piano asfalti" – annuncia - Investiremo 50mila euro per eliminare le maggiori criticità sulle strade comunali collinari e 70mila euro per ultimare alcune opere in regione Gaiasco». Informano i tecnici che i lavori inizieranno dopo la metà di settembre «Giusto per non dare disagio in periodo di vendemmia» hanno precisato. «Le criticità "minori" ( piccoli buchi sulle strade comunali in paese) verranno sistemate dai cantonieri comunali» ha aggiunto Vallegra.

Nei giorni scorsi sono terminate le operazioni di posa della segnaletica orizzontale nel centro. In campo anche cittadini volontari e volenterosi.