Anche il Comune di Alice nel Comitato contro l’impianto dei fanghi

ALICE BEL COLLE - Nel caldo estivo è giunta una notizia che ha fatto gelare il sangue: a Quaranti, in provincia di Asti ma alle porte dell’Acquese, potrebbe sorgere un impianto per la lavorazione di fanghi industriali, derivante dalla produzione alimentare. La società Lg Service pare aver acquistato all’asta un’area e presentato, anni fa, un’istanza a Comune e Provincia.

Subito è nato un Comitato spontaneo di contestazione che, in breve, ha incassato l’adesione anche di 13 Comuni del circondario. Accanto a questi sono scesi in campo anche Alice Bel Colle e Ricaldone, terrazze vitate prospicienti la circoscrizione di Quaranti.

«Siamo venuti a conoscenza solo recentemente del progetto che interessa l'area dell'ex Fornace di Quaranti – ha dichiarato il sindaco di Alice Bel Colle Gianfranco Martino - Da subito abbiamo dato il nostro appoggio al Comitato ‘Oltre’ e ai Comuni dell'Astigiano contrari alla realizzazione del nuovo impianto. La nostra adesione nasce dall’esigenza di affiancare Comuni con cui stringiamo ottimi rapporti e sviluppiamo progettualità e iniziative. In qualità di paese confinante riteniamo di avere il diritto di conoscere il progetto e fare le dovute valutazioni».

L’assurdo: essendo Alice un Comune dell’Alessandrino potrebbe trovarsi un impianto del genere fuori la porta senza poter proferire parola. «Ne vade la salute di tutti, del territorio e della nostra economia – stigmatizza il primo alicese - Stiamo percorrendo una via senza ritorno che dal 2014 ci ha visti entrare a fare parte dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato - Patrimonio Mondiale Unesco, un progetto che, per residenti e visitatori, ci vede vocati e apprezzati per l’agricoltura, l’enogastronomia, il tartufo, il vino, le cantine sociali e private, il paesaggio e per l’accoglienza turistica. L’adesione al Comitato è un passo indispensabile per proteggere la salute dei cittadini e tutelare le nostre risorse».