A Cassine torna la Festa Medioevale

CASSINE - Fervono i preparativi per l’evento storico più importante dell’estate dell’Acquese. Sabato 4 settembre, a partire dalle ore 14, il comune di Cassine ospiterà la Festa Medioevale organizzata da Arca Grup, una tradizione che dal 1994 coniuga storia e spettacolo creando, non una semplice rievocazione, ma uno spaccato di vita quotidiana dell’ ‘epoca buia’. La 28esima edizione, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali ed è stata realizzata col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, proporrà alcune novità: in primis la sinergia con il Festival Internazionale dei Templari. «Le due manifestazioni condividono gli stessi intenti di cultura – informano gli organizzatori – Un percorso di riproposizione del Medioevo che risulta autentico e corretto nella presentazione di modi, gesti, abiti, armi e armature». La Ciocca ed il concentrico faranno quindi da scenario a tanti scorci del XIII-XV secolo grazie ai numerosi gruppi partecipanti, figuranti ed attori. Si accede all’area secondo le ultime disposizioni anti-contagio.