Melazzo, pronti per la gara di trattori

Domenica 22 agosto, a partire dalle ore 8.30, nella frazione di Arzello a Melazzo prenderà il via la Gara di tiro al rimorchio con trattore abbinato al terzo Memorial Gianni Guazzo organizzato dalla Pro loco. Dopo le iscrizioni, alle ore 10, prenderanno il via le sfide e alle 13 tutti a tavola (distribuiti secondo le disposizioni anti-contagio). Alle 15 gli scontri finali per decretare i trattori vincitori. Premiazioni alle 18.30. Info: 338.8205606