Nell'Acquese contagi in calo: i dati dell'Unità di crisi

ACQUI TERME - Anche se i Comuni dell'Acquese in cui si registrano domiciliati positivi al Covid sono saliti a 14, in generale si registra un calo del numero dei contagiati. In tutto il territorio sono circa una cinquantina le persone in isolamento.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, ad Acqui Terme i positivi accertati sarebbero ora meno di una ventina. Stesso trend a Cartosio, dove al momento si conterebbero solo un paio di residenti in quarantena dopo il focolaio scoppiato in paese nel mese di luglio. A Strevi negli ultimi giorni sono scesi a 11 i domiciliati contagiati, 7 al momento quelli a Rivalta Bormida, 3 a Ricaldone. Non più di 1 o 2 casi a Cassine, Bistagno, Gamalero, Melazzo, Merana, Morsasco, Ponzone, Sezzadio e Visone.