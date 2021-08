A Cimaferle c'è la "Sagra della Focaccetta al Formaggio"

PONZONE - La Pro Loco di Cimaferle è senza dubbio una delle più attive del territorio acquese: serate musicali, attività sportive, tornei di bocce, proiezioni cinematografiche, e tutto nel giro di pochi giorni. E gli appuntamenti di agosto in calendario proseguono senza sosta: domani, mercoledì 18, dalle 8.30 c'è "Camminando senza fretta...per i sentieri", percorso di 6 km con partenza a piedi da Cimaferle per poi dirigersi verso Case Sciogli, Pian del Prete, Verzella e poi ritorno a Cimaferle.

In serata, invece, spazio al buon gusto con la Sagra della Focacetta al Formaggio a partire dalle 19.30 con musica della Foxy Blue Band.