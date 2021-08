Acquese, situazione sotto controllo: calano i positivi a Cartosio

ACQUI TERME - Dopo l'aumento di casi registrato nelle ultime due settimane di luglio, da ormai una decina di giorni la situazione nell'Acquese - in base ai dati aggiornati quotidianamente dall'Unità di crisi regionale - sembra essersi stabilizzata entro certi limiti.

Ad Acqui Terme sarebbero al momento una trentina i domiciliati positivi al test (una settimana fa se ne contavano circa dieci in più); a Cartosio, invece, situazione in fase di lento ma progressivo miglioramento considerato che sono scesi a 9 i contagi tra i domiciliati in paese. In leggera controtendenza Strevi, dove negli ultimi giorni sarebbero salite a 17 le positività accertate, e Rivalta Bormida, che alla serata di ieri contava 5 contagi. In tutti gli altri paesi in cui si registrano positività, ovvero Bistagno, Gamalero, Melazzo, Merana, Ricaldone, Sezzadio, Spigno e Visone si resta al di sotto delle 3-4 unità.

All'ospedale "Monsignor Galliano" alla giornata di venerdì 13 (ultimo dato disponibile aggiornato dall'Asl provinciale) era ricoverato un solo paziente positivo al test Covid.