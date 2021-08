Asfaltature strade: al via il secondo lotto di lavori

ACQUI TERME - Affidati i lavori per la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane di Acqui Terme, inseriti nel secondo lotto di interventi sulla rete viaria cittadina per un importo complessivo di 300mila euro (di cui 237.524 euro a base d’asta). La ditta vincitrice ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 17,564%.

Saranno previsti, a seconda del tipo di intervento necessario su ogni strada, il rifacimento del manto stradale urbano, la sistemazione in quota dei pozzetti e delle caditoie, la manutenzione degli attraversamenti stradali e la segnaletica stradale speciale per attraversamenti pedonali. Il piano interventi comprende un tratto di via Blesi, via Solferino, via Chiabrera, via Nizza, via Ugo Foscolo, via Fleming, via Vespucci, via Savonarola, il sottopasso in via Salvo D’Acquisto, un tratto di corso Divisione, un’area di piazza Facelli, l'intersezione tra via Amendola con via Galeazzo, alcuni tratti di via Crispi, di via San Defendente, della passeggiata Fontana Fredda, della strada Faetta, della strada di Ovrano e della strada Montagnola. Saranno interessate anche le rotatorie tra via Nizza e corso Roma e quella di via Alessandria e via De Gasperi.

Con il secondo lotto di interventi sale a 450mila euro l’importo totale di lavori per il rifacimento della rete viaria per il 2021. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi. «L’obiettivo del secondo lotto di interventi - spiega il vice sindaco Paolo Mighetti - è quello di migliorare la fruibilità della rete viaria cittadina: agenti atmosferici, trattamenti antighiaccio, manutenzione dei sottoservizi e usura per il passaggio delle auto hanno deteriorato nel tempo il manto stradale. Parliamo di un intervento molto corposo, con una somma importante al fine di rendere più sicure le nostre strade e per avere una città più ordinata. Stiamo predisponendo ancora una serie di piccoli interventi per un importo complessivo di 130mila euro, che sono previsti entro la fine dell’anno per incrementare la qualità della rete viaria della città».