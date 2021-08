Vaccini: oggi in Piemonte oltre 21mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, giovedì 12 agosto, più di 21mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 21.836 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 7.798 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2043 i 12-15enni, 6.813 i 16-29enni, 3.518 i trentenni, 3.124 i quarantenni, 2.516 i cinquantenni, 1.895 i sessantenni, 692 i settantenni, 276 gli estremamente vulnerabili e 184 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.181.492 dosi (di cui 2.337.362 come seconde), corrispondenti al 98,7 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte. Intanto in queste ore sono arrivate e sono in via di distribuzione alle Aziende Sanitarie 141.570 dosi di Pfizer.

Pre-report settimanale Iss

Nella settimana 2-8 agosto in Piemonte il numero dei nuovi casi segnalati risulta pressoché stabile rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, ma l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.93 a 1.35.

Costante il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva (1%), mentre cresce in modo lieve da 1% a 2% quello dei posti letto ordinari.

Aumentano i focolai attivi, mentre resta quasi invariato il numero dei nuovi focolai. Si riduce inoltre il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.