Sulla SR 30 presto un autovelox

BISTAGNO - «La pratica per la messa in sicurezza della strada S.R. 30 all'altezza del passaggio livello sta andando avanti» informa il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra. Troppi gli incidenti dovuti alla conformazione dell’intersezione, ma anche alla superficialità degli automobilisti. «Nelle prossime settimane faremo un sopralluogo con personale della polizia stradale – continua - Siamo in costante e continuo contatto con l'Anas e la prefettura di Alessandria per cercare di risolvere un problema che persiste da sempre. La priorità è quella di riuscire a ridurre la velocità dei mezzi in transito con qualunque soluzione fattibile che ci prospetteranno».

Anche il sindaco se non lo dice, ad accompagnare il progetto di restyling di quella porzione di asfalto, ci sarà la posa di un autovelox. La situazione oggi è critica per la somma di diversi fattori: sosta selvaggia, velocità di percorrenza eccessiva, visibilità non ottimale. «Parliamo di un tratto di strada dove il transito dei mezzi pesanti è diventato insostenibile in particolar modo per la presenza di svariate attività commerciali ed accesso al centro del paese» ha concluso Vallegra.