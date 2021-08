Castelli e ville: un weekend di visite guidate

LA RASSEGNA - Prosegue Castelli Aperti, rassegna giunta ormai alla 26ª edizione che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Sabato 7 e domenica 8 agosto sono numerose le dimore storiche che apriranno le porte ai visitatori.

Ad Acqui Terme sarà possibile visitare il Castello dei Paleologi, sede del Museo Archeologico: apertura dal martedì alla domenica, con orario 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Visite guidate domenica, con prenotazione consigliata. Biglietto: intero 4 euro; ridotto 2 euro (fino a 18 anni, over 65); gratuito fino a 6 anni. Info e prenotazioni: 0144 57555; info@acquimusei.it. E ancora, villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata sabato e domenica ore 16.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 euro; ridotto 13,50 euro; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com.

Ad Alfiano Natta, ad aprire le proprie porte alle visite è il Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9.00-11.30 e 14.30-18.30. Biglietti: Museo del Vino e Cantine 5 euro; Museo del Vino, cantine e degustazione vini 10 euro; Museo del Vino, cantine, degustazione e tagliere 15 euro; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it.



A Bistagno la Gipsoteca Monteverde è aperta venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 euro, ridotto 3 € (studenti fino a 18 anni), gratuito fino a 12 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 0144 79301, 366 5432354; info@gipsotecamonteverde.it, gipsoteca@fondazionematrice. org



Al castello di Morsasco vengono organizzate visite guidate tutti i giorni, su prenotazione. Biglietto: intero 10 euro; ridotto 7 euro (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com. A Quattordio è visitabile il Castello di Lajone: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 12 euro; ridotto 10 euro (minori 18 anni, over 70). Informazioni e prenotazioni: 392 4527646; morettiraff@yahoo.com

A Rivalta Bormida si può andare alla scoperta di Palazzo Lignana di Gattinara e della Fondazione Rothschild: visite guidate su prenotazione (minimo 2 - massimo 6 persone). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di anticipo. Biglietto: ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it.

Ci spostiamo poi a Rosignano Monferrato, nel borgo e negli infernot: visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite dall'Infopoint di piazza S. Antonio. Gratuita. Da sabato 31 luglio solo i visitatori in possesso di Green Pass potranno partecipare alle visite del borgo e accedere a tutti gli ambienti: Infernot, Vetrina del Vino, Vetrina dell'Artigianato, spazi espositivi. Le visite continuano ad essere svolte in piccoli gruppi per cui è caldamente consigliata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune. rosignanomonferrato.al.it.