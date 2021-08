Acquese: salgono a 14 i Comuni con positività al test

ACQUI TERME - Sono saliti a 14 i comuni dell'Acquese in cui si registrano casi di positività al Covid. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, infatti, Ricaldone e Rivalta Bormida si sono aggiunti ad Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Gamalero, Melazzo, Pareto, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi e Terzo.

Ad Acqui restano una quarantina i contagi accertati; a Cartosio, come comunicato dal sindaco Morena, fortunatamente da alcuni giorni non si contano nuove positività "e quindici persone positive sono già risultate negative nei tamponi di controllo. In quasi tutte le persone il decorso del contagio non è stato grave; purtroppo restano tre le persone ricoverate in ospedale", ha riferito il primo cittadino. A Ricaldone e Rivalta sarebbero rispettivamente 4 e 1 i residenti positivi al test Covid.

Situazione in lieve peggioramento a Strevi, dove - secondo i dati della Regione aggiornati alle 18.30 di ieri, giovedì 5 - nel giro di pochi giorni si sarebbe passati da 3 a 9 casi accertati.