Bistagno: il virus torna in paese

BISTAGNO - Notizia di pochi minuti fa. Il Covid è tornato in paese a Bistagno. Ad informare la comunità locale, il sindaco Roberto Vallegra: «Comunico che ad oggi, abbiamo 2 nuovi casi di positività – dichiara - Sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso e le due persone sono in isolamento domiciliare. Al momento non esistono focolai». Chiusure? «Per ora non è il caso di mettere in atto alcuna restrizione a livello di paese – rassicura - Chiedo solamente un minimo di attenzione per le solite accortezze che oramai sappiamo tutti a memoria».