Week end d'eccellenza alla Fiera dello Zucchino rivaltese

RIVALTA BORMIDA - L’edizione 2021 della Sagra dello Zucchino De.co. di Rivalta Bormida, che andrà in scena domani, sabato 31, e domenica primo agosto, è la prima a fregiarsi ‘Fiera Regionale’. «Un riconoscimento importante, un premio al lavoro dei produttori locali – afferma il sindaco Claudio Pronzato – Saranno loro i protagonisti dell’evento: avranno spazio per mostrare i loro prodotti, spiegarne le caratteristiche e svelare i segreti della loro coltivazione».

Ad arricchire la vetrina ci saranno degustazioni e abbinamenti con i vini della Cantina Sociale. Ospiti d’onore, l’onorevole Federico Fornaro, l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa e, salvo impegni, il governatore Alberto Cirio.

«Parleremo del successo dello Zucchino e delle opportunità future – continua l’intervistato – Ci sono nuovi sbocchi, canali capaci di apprezzare l’eccellenza, i ristoranti stellati, dove la materia prima fa la differenza». In occasione della Fiera gli agricoltori rivaltesi riceveranno un premio, un ringraziamento per la loro attività di pionieri, tra tradizione e innovazione. «Una vita di sacrifici – conclude Pronzato – Quello che viene apprezzato dello Zucchino De.co. è la freschezza, la vendita con il fiore aperto, una caratteristica che è frutto delle capacità dei nostri agricoltori: da giugno ad ottobre, raccolgono a mano ogni singolo ortaggio, all’alba, prima che il sole faccia chiudere il fiore».

Sotto la locandina con il programma di domenica 1 agosto.