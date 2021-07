Cartosio: ancora 27 i positivi. Tutto aperto, tranne la Pro loco

CARTOSIO - Quando l’Acquese era a zero contagi da giorni, il focolaio scoppiato tra i giovani di Cartosio ha lasciato tutti stupiti. Nelle scorse settimane una decina di ragazzi sono risultati positivi al Covid e nei giorni precedenti avevano seguito la finale degli Europei al Circolo della Pro loco. Dopo la gioia calcistica, in tanti sono finiti in quarantena. Qual’ è la situazione attuale? «Sono ancora 27 i soggetti contagiati, non ancora negativizzati – ci riferisce il sindaco Mario Morena – Ai ragazzi del contagio iniziale si sono aggiunti i parenti, all’incirca dieci adulti».

Il paese non è sprofondato nel lockdown. Centro estivo, piscina ed attività sono rimaste aperte ad eccezione della Pro loco. Perché? «Inizialmente per la quarantena, ora che i referenti sono negativi, per scelta interna al gruppo» ha precisato il primo cittadino. Feste ed eventi annullati. «Abbiamo deciso di attendere che le persone guariscano – ha commentato Marco Fiore, il presidente – Per il Circolo, invece, aprirà il prima possibile. Penso già la prossima settimana; il tempo di organizzarci per applicare le misure relative al Green-pass»