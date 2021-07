M5S sull’ospedale: “Si va nella direzione delle nostre richieste”

ACQUI TERME - Le dichiarazioni programmatiche sul futuro del "Monsignor Galliano" hanno incassato il plauso anche della sezione acquese del Movimento 5 Stelle: «Siamo soddisfatti che, a seguito della presentazione della nostra mozione in Consiglio comunale e delle pressioni del sindaco Lorenzo Lucchini, oggi l’AslAl abbia dichiarato l’ampliamento e il potenziamento dei servizi ospedalieri sulla base delle proposte avanzate dagli operatori sanitari acquesi – dichiara Mauro Ghione, capogruppo consiliare dei pentastellati - Si tratta per noi e per il nostro territorio di un’importante vittoria: le continue pressioni da parte dei sindaci e delle forze politiche hanno portato a queste prime aperture da parte dell’AslAl».

Come dice il detto, ‘fidarsi è bene …’, quindi i grillini non abbassano la guardia: «Dalle parole bisognerà passare ai fatti e seguiremo con forza tutte le fasi della riorganizzazione – continua - La mozione protocollata nelle scorse settimane è la voce dei cittadini che chiedono con forza il diritto alla salute e alla cura. Spero che la Regione Piemonte sia capace di adottare ulteriori azioni per potenziare il nostro ospedale, nel quale sono troppi ancora i servizi tagliati».