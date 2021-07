Anche quest’anno niente "Festa delle Feste"

ACQUI TERME - Era il momento enogastronomico più importante dell’Acquese, un evento corale fatto di ricette, eventi e volontariato. La Festa delle Feste ha sempre attirato nella città bollente tantissimi visitatori. Le Pro loco di tutto l’Acquese (a cui si sommavano quelle ospiti) facevano a gara per proporre ricette particolari tratte dalla tradizione culinaria monferrina. Purtroppo anche per il 2021 ci sono brutte notizie. La Pro loco di Acqui Terme, compagine organizzatrice, ha infatti comunicato qualche minuto fa che la Festa delle Feste non si svolgerà «a causa del proseguirsi dello stato di emergenza legato al Covid-19 – ha informato il presidente Lino Malfatto - Purtroppo anche quest’anno le restrizioni vigenti rendono impossibile lo svolgimento di tale manifestazione. Con nostro sommo rammarico è stato pertanto deciso di sospendere anche questa edizione della Festa delle Feste. Speriamo possa regolarmente svolgersi il prossimo anno». Ce lo auguriamo tutti.