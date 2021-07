Possibile piena del Bormida, chiusa la pista ciclabile

ACQUI TERME - Su indicazione della Protezione Civile la pista ciclabile lungo la Bormida è stata chiusa in via precauzionale in vista di una possibile ondata di piena del fiume a causa dei forti temporali che si sono verificati nelle zone collinari sul confine ligure. "A Sassello si sono registrati già diversi danni a causa delle abbondanti precipitazioni. Raccomando vivamente a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti", ha scritto il sindaco Lorenzo Lucchini sulla propria pagina Facebook.